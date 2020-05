Про це повідомляє телеканал CNN.

Раніше ЗМІ повідомили, що Каммінгс, який брав участь в розробці правил самоізоляції для громадян країни, сам як мінімум двічі порушував карантин, який повинен був дотримуватися через підозри на зараження коронавірусом. За даними видання, радник Бориса Джонсона був серед тих, хто міг заразитися COVID-19, і повинен був знаходитися на самоізоляції: у Каммінгса спостерігалися легкі симптоми захворювання.

За даними журналістів, чиновник поїхав з Лондона в місто Дарем, що в 400 км від столиці Великобританії. Там живуть його батьки. Поїздку він зробив під час чинного карантину, який забороняє поїздки без крайньої необхідності.

Поїздка до батьків була явним порушенням карантину в Великобританії, коли бос Каммінгса Джонсон неодноразово закликав громадськість “залишатися вдома” і “рятувати життя” і цей заклик домінував на перших шпальтах в країні протягом усіх вихідних.

Опозиція і багато британців незадоволені тим, що уряд посилює карантинні заходи, а на практиці окремі члени кабінету міністрів грубо порушують їх. У Лейбористської партії заявили, що Каммінгс грубо порушив правила режим ізоляції.

“Британці не очікують, що для них буде одне правило, а для Домініка Каммінгса – інше. Даунінг-стріт, 10 повинен дати дуже швидке пояснення його дій”, – сказав представник лейбористів.

Ліберал-демократи заявили, що, якщо Каммінгс порушив правила, він повинен піти у відставку. У зв’язку з цим, опозиція дорікає Даунінг-стріт в подвійних стандартах – одних “для обраних”, інших – для простих громадян країни та іноземців.

На Даунінг-стріт заявили, що Каммінгс в кінці березня здійснив поїздку до батьків, щоб забезпечити належний догляд за його чотирирічним сином, так як його дружина в той час хворіла COVID-19. Також, зазначили чиновники, була “висока ймовірність того”, що Каммінгс сам захворіє на коронавірус.

Прем’єр-міністр розповів, що поговорив з радником, і прийшов до висновку, що той зібрався в далеку поїздку, щоб забезпечити догляд за дитиною.

“Вважаю, що він слідував інстинктам, які є у будь-якого батька, і не заслуговує за це покарання”, – зазначив Джонсон.

