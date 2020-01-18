Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує провести позачергове урядове засідання та звернутися до нації в день виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit) 31 січня.

Про це повідомляє ВВС.

Під час засідання уряд обговорить плани стосовно економічого та соціального життя після Brexit.

Ввечері того ж дня очільник уряду Борис Джонсон виступить зі зверненням до британців.

“Міністри обговорять пропозиції прем’єр-міністра щодо розширення повноважень міських та регіональних влад і плани уряду щодо підвищення добробуту і створення нових можливостей (для населення, – ред.). Увечері прем’єр-міністр виступить зі спеціальним зверненням до нації”, – йдеться в документі.

Крім цього, 31 січня вийде в обіг спеціальна монета в 50 пенсів.

О 23:00 за Гринвічем в Лондоні задзвонить Біг Бен, що буде свідчити про Brexit. Для цього потрібно зібрати 500 тисяч фунтів стерлінгів. На даний момент зібрано 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що позачергове засідання уряд пройде не на Даунінг-стріт, а в одному з міст на півночі Англії. Саме цей регіон показав різке зростання симпатій до правлячої Консервативної партії під час останніх парламентських виборів.