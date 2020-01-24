Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроект про вихід країни з Європейського союзу.

Про це Джонсон повідомив в твітер.

“Сьогодні я підписав Угоду про вихід з Великобританії, щоб покинути ЄС 31 січня в честь демократичного мандата британського народу. Цей підпис віщує нову главу в історії нашої країни”, — написав він.

Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, підписуючи документ Джонсон назвав це “фантастичним моментом” та висловив надію, що цей крок “покладе край занадто багатьом рокам суперечок й розбіжностей”.

Підписання документа прем’єр-міністром є одним з кроків в процедурі ратифікації Brexit-угоди. Далі Європейський парламент проведе голосування по угоді. Голосування заплановане на 29 січня.