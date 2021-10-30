Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після розмови з королевою Єлизаветою II повідомив журналістам, що у неї немає серйозних проблем зі здоров'ям.

Про це повідомляє Reuters.

“Я розмовляв з її Високістю, вона в чудовій формі… Їй просто потрібно робити те, що кажуть медики та трохи відпочити. Це важливо, як на мене. Думаю, вся країна бажає їй найкращого”, – сказав Джонсон. Він щосереди спілкується з королевою та повідомляє їй головні новини.

95-річна королева пройшла попередні медичні огляди в лікарні минулої середи після скасування візиту до Північної Ірландії.

У вівторок вона відновила публічні виступи, поспілкувавшись із послами відеозв’язком з Віндзорського замку.

Єлизавета, яка наступного року відзначить 70-річчя на троні, відома своїм міцним здоров’ям. Вона досі виконує багато громадських обов’язків. Наприклад, минулого вівторка вона організувала зустріч у Віндзорському замку для бізнесменів-мільярдерів, зокрема Білла Гейтса.

Новини про скасування її візиту до Глазго можуть спричинити побоювання стосовно її здоров’я.

Водночас нещодавно королева заявила, що її дратують світові лідери, які говорили про зміну клімату, але нічого не зробили для розв’язання цієї проблеми.