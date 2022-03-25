Про це повідомляє CNN.
Лідери двох країн обговорили “ряд питань, що становлять взаємний інтерес, включно з ситуацією в Україні”. Як заявив речник Джонсона, “відверта розмова, яка тривала майже годину”. Також вони домовилися невдовзі поговорити знову.
Голова Китаю виклав принципову позицію Китаю щодо України, наголосивши, що міжнародна спільнота має сприяти мирним переговорам, створити умови для політичного врегулювання “українського питання” та домагатися повернення України до миру. Водночас Китай продовжить відігравати конструктивну роль у цій ситуації.
Варто зазначити, що минулої середи Пекін повністю підтримав коментарі, зроблені на початку тижня послом Китаю в Україні.
“Китай ніколи не нападе на Україну. Ми допоможемо, особливо економічно”, — зазначив посол КНР в Україні Фань Сяньжун.
- Однак Китай заявив, що жоден член G20 не має права “викидати іншу країну” на тлі повідомлень, що США та їхні західні союзники оцінюють, чи повинна Росія залишатися в групі провідних економік після її вторгнення в Україну.
- Нагадаємо, КНР поки не має намірів жодним чином надавати воєнну підтримку РФ. За діями КНР під час війни уважно спостерігають США.
- Варто зазначити, що Китай та Пакистан занепокоєні масштабними обмеженнями проти Росії. Як зазначили у МЗС Китаю, країни остерігаються “побічних ефектів односторонніх санкцій”. Водночас в офіційній заяві МЗС Пакистану немає зауважень щодо антиросійських санкцій.