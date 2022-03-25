Сьогодні, 25 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів "відверту" розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє CNN.

Лідери двох країн обговорили “ряд питань, що становлять взаємний інтерес, включно з ситуацією в Україні”. Як заявив речник Джонсона, “відверта розмова, яка тривала майже годину”. Також вони домовилися невдовзі поговорити знову.

Голова Китаю виклав принципову позицію Китаю щодо України, наголосивши, що міжнародна спільнота має сприяти мирним переговорам, створити умови для політичного врегулювання “українського питання” та домагатися повернення України до миру. Водночас Китай продовжить відігравати конструктивну роль у цій ситуації.

Варто зазначити, що минулої середи Пекін повністю підтримав коментарі, зроблені на початку тижня послом Китаю в Україні.

“Китай ніколи не нападе на Україну. Ми допоможемо, особливо економічно”, — зазначив посол КНР в Україні Фань Сяньжун.