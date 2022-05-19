Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент України Володимир Зеленський провели розмову, темами якої стали зокрема глобальна продовольча безпека та військова підтримка України.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на речника Даунінґ-стріт.

Зеленський та Джонсон обговорили прогрес у перемовинах та домовилися активізувати роботу із союзниками, зокрема, зі США, Францією та Німеччиною. Це необхідно для визначення довгострокової архітектури безпеки для України.

Прем’єр Великої Британії висловив занепокоєння ситуацією з глобальною продовольчою безпекою, що продовжує загострюватися. Зокрема, йдеться про зростання цін на продовольство в країнах, що розвиваються.

Джонсон зауважив, що такі проблеми є наслідком безрозсудної блокади Путіним чорноморських портів України.

За словами виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми Девіда Бізлі, відмова від зняття блокади стане оголошенням війни глобальній продовольчій безпеці. Через це мільйони людей можуть опинитися на межі голодної смерті.

Прем’єр Великої Британії також запропонував підтримку оборони України постачанням артилерії великої дальності, протикорабельних ракет та дронів.