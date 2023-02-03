Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Вашингтона, де він матиме переговори із високопоставленими політиками США щодо допомоги України у повномасштабній війні.

Про це він повідомив у своєму Twitter, опублікувавши відповідне відео.

“Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним. Сполучені Штати зробили так багато — тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати їм і сказати: “Боже, благослови США”, — йдеться в дописі.

За словами Джонсона, він вражений “солідарністю республіканців та демократів”, а також обох палат, які “цілковито підтримують Україну”.

Він наголосив, що українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше. На думку експрем’єра, це збереже кошти американських платників податків. Також Джонсон назвав війну в Україні визначальною подією 21 століття.

Нагадаємо, що політик має обговорити необхідність єдності у підтримці Заходом України. Зокрема, він планував обговорити, що ще можна зробити проти російської загрози.

У нижній палаті Конгресу республіканці мають більшість. Деякі з них висловлювалися за припинення військової допомоги Україні.