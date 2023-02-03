Про це він повідомив у своєму Twitter, опублікувавши відповідне відео.
“Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним. Сполучені Штати зробили так багато — тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати їм і сказати: “Боже, благослови США”, — йдеться в дописі.
За словами Джонсона, він вражений “солідарністю республіканців та демократів”, а також обох палат, які “цілковито підтримують Україну”.
Він наголосив, що українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше. На думку експрем’єра, це збереже кошти американських платників податків. Також Джонсон назвав війну в Україні визначальною подією 21 століття.
Нагадаємо, що політик має обговорити необхідність єдності у підтримці Заходом України. Зокрема, він планував обговорити, що ще можна зробити проти російської загрози.
У нижній палаті Конгресу республіканці мають більшість. Деякі з них висловлювалися за припинення військової допомоги Україні.
I’m making the case for giving Ukraine everything it needs to defeat Putin
The United States has done so much – that’s why I came to Washington to say thank you and ‘God bless the USA’ pic.twitter.com/BHHxvvj7rv
— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 3, 2023
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон спростував твердження про те, що Росія вторглася на територію України через ймовірний вступ нашої держави у НАТО. На його думку, натомість зволікання Альянсу щодо України лише зіграло на користь РФ.
- Колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону погрожував ракетним ударом особисто президент Росії Володимир Путін. У них відбулася така телефонна розмова у лютому, напередодні вторгнення Росії до України.