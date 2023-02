Про це він повідомив у своєму Twitter, опублікувавши відповідне відео.

За словами Джонсона, він вражений “солідарністю республіканців та демократів”, а також обох палат, які “цілковито підтримують Україну”.

Він наголосив, що українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше. На думку експрем’єра, це збереже кошти американських платників податків. Також Джонсон назвав війну в Україні визначальною подією 21 століття.

Нагадаємо, що політик має обговорити необхідність єдності у підтримці Заходом України. Зокрема, він планував обговорити, що ще можна зробити проти російської загрози.

У нижній палаті Конгресу республіканці мають більшість. Деякі з них висловлювалися за припинення військової допомоги Україні.

I’m making the case for giving Ukraine everything it needs to defeat Putin

The United States has done so much – that’s why I came to Washington to say thank you and ‘God bless the USA’ pic.twitter.com/BHHxvvj7rv

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 3, 2023