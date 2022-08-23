Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світових лідерів не дозволити Володимиру Путіну повторити ситуацію з анексією Криму в інших частинах України.

Про це повідомляє The Guardian.

Борис Джонсон зазначив, що Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну військовою, гуманітарною, економічною та дипломатичною підтримкою, поки Росія “не припинить цю повномасштабну війну та не виведе свої сили з усієї території України”.

Також він додав, що президент РФ Володимир Путін планує зробити з іншими частинами України, фактично з усією Україною те, що він зробив з тимчасово окупованим Кримом.

“Путін готував ще більше анексій і нових псевдореферендумів в Україні”, – сказав Борис Джонсон.

Окрім того, він закликав ніколи не визнавати анексію Росією Криму або будь-якої іншої української території.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що зміна планів Кремля може свідчити про те, що окупаційні сили, ймовірно, перенесуть дату проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України про їх приєднання до РФ.