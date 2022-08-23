Про це повідомляє The Guardian.
Борис Джонсон зазначив, що Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну військовою, гуманітарною, економічною та дипломатичною підтримкою, поки Росія “не припинить цю повномасштабну війну та не виведе свої сили з усієї території України”.
Також він додав, що президент РФ Володимир Путін планує зробити з іншими частинами України, фактично з усією Україною те, що він зробив з тимчасово окупованим Кримом.
“Путін готував ще більше анексій і нових псевдореферендумів в Україні”, – сказав Борис Джонсон.
Окрім того, він закликав ніколи не визнавати анексію Росією Криму або будь-якої іншої української території.
Раніше аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що зміна планів Кремля може свідчити про те, що окупаційні сили, ймовірно, перенесуть дату проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України про їх приєднання до РФ.
- Джо Байден, Борис Джонсон, Емманюель Макрон та Олаф Шольц погодилися, що підтримка України у захисті від російської агресії триватиме в довгостроковій перспективі.
- Під час телефонної розмови президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді домовились працювати разом, аби покласти край повномасштабній війні, котру розпочала РФ проти України.
- Після телефонної розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про новий пакет безпекової допомоги від Сполучених Штатів.