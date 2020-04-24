Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон видужав від коронавірусу і планує повернутися до виконання своїх обов'язків у понеділок, 27 квітня.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

У повідомленні сказано, що Джонсон вже доручив своїм помічникам організувати йому на наступному тижні зустрічі з деякими міністрами, щоб ті ввели його в курс справ.

За інформацією інсайдера видання, Джонсон поступово повертався до роботи з 20 квітня.

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу, присвяченого темі коронавірусу, зазначив, що напередодні розмовляв з Джонсоном.

“Я скажу вам, він був бадьорим, він уже готовий до роботи”, – сказав Трамп.

Американський лідер зазначив, що його здивувало самопочуття Джонсона, який, як завжди, сповнений “приголомшливої енергії та драйву”.