Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
У повідомленні сказано, що Джонсон вже доручив своїм помічникам організувати йому на наступному тижні зустрічі з деякими міністрами, щоб ті ввели його в курс справ.
За інформацією інсайдера видання, Джонсон поступово повертався до роботи з 20 квітня.
Президент США Дональд Трамп під час брифінгу, присвяченого темі коронавірусу, зазначив, що напередодні розмовляв з Джонсоном.
“Я скажу вам, він був бадьорим, він уже готовий до роботи”, – сказав Трамп.
Американський лідер зазначив, що його здивувало самопочуття Джонсона, який, як завжди, сповнений “приголомшливої енергії та драйву”.
- 24 березня через пандемії COVID-19 у Великій Британії ввели посилений карантин — заборонено виходити з дому без нагальної потреби та збиратися більше, ніж по двоє. При цьому відвідування парків дозволено.
- 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.
- Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.