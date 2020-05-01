Про це він заявив під час брифінгу на Даунінг-стріт.

“Сьогодні я вперше можу підтвердити, що ми пройшли пік цієї хвороби і рухаємося вниз по кривій”, – сказав Джонсон.

Прем’єр заявив, що за час епідемії національна система охорони здоров’я не переживала кризових моментів, бо жодному пацієнтові не було відмовлено в допомозі або інтенсивній терапії.

“Ми уникли неконтрольованої і катастрофічної епідемії, де можливий песимістичний сценарій передбачав 500 тисяч смертей”, – заявив він.

При цьому, Джонсон нагадав, що існує ймовірність повторного сплеску епідемії, якщо не дотримуватися правил соціального дистанціювання і рекомендованих гігієнічних норм.

“Ми немов пройшли по величезному альпійському тунелю, тепер ми можемо бачити попереду сонячне світло і пасовище. Але життєво важливо, щоб ми не втратили контроль і не налетіли з розмаху на другу, ще більшу гору”, – зазначив Джонсон.

Наразі британський уряд готується пом’якшити правила карантину. Обов’язковим залишиться масковий режим.

Варто зазначити, що це перший брифінг, на якому брав участь Джонсон з 25 березня. Саме в цей час стало відомо про те, що він також заразився коронавірусом.

У відповідь на заяву Джонсона міністерство охорони здоров’я Сполученого Королівства повідомило про 50-відсоткове зростання кількості нових випадків зараження. 30 квітня цей показник склав 6032 (за попередню добу – 4076). Всього в країні інфіковано 171 253 особи (четверте місце в світі).

За останню добу померли 674 британця. В цілому, смертність від коронавірусу в Британії склала 26 тисяч 771. Це третя позиція в світі.

  • У Великій Британії через пандемію коронавірусу і закриття у зв’язку з цим кордонів на карантин не вистачає тисяч сезонних працівників для збирання врожаю.