Про це він заявив під час брифінгу на Даунінг-стріт.

“Сьогодні я вперше можу підтвердити, що ми пройшли пік цієї хвороби і рухаємося вниз по кривій”, – сказав Джонсон.

Прем’єр заявив, що за час епідемії національна система охорони здоров’я не переживала кризових моментів, бо жодному пацієнтові не було відмовлено в допомозі або інтенсивній терапії.

“Ми уникли неконтрольованої і катастрофічної епідемії, де можливий песимістичний сценарій передбачав 500 тисяч смертей”, – заявив він.

При цьому, Джонсон нагадав, що існує ймовірність повторного сплеску епідемії, якщо не дотримуватися правил соціального дистанціювання і рекомендованих гігієнічних норм.

“Ми немов пройшли по величезному альпійському тунелю, тепер ми можемо бачити попереду сонячне світло і пасовище. Але життєво важливо, щоб ми не втратили контроль і не налетіли з розмаху на другу, ще більшу гору”, – зазначив Джонсон.

Наразі британський уряд готується пом’якшити правила карантину. Обов’язковим залишиться масковий режим.

Варто зазначити, що це перший брифінг, на якому брав участь Джонсон з 25 березня. Саме в цей час стало відомо про те, що він також заразився коронавірусом.

У відповідь на заяву Джонсона міністерство охорони здоров’я Сполученого Королівства повідомило про 50-відсоткове зростання кількості нових випадків зараження. 30 квітня цей показник склав 6032 (за попередню добу – 4076). Всього в країні інфіковано 171 253 особи (четверте місце в світі).

As of 9am 30 April, there have been 901,905 tests, with 81,611 tests on 29 April.

687,369 people have been tested of which 171,253 tested positive.

As of 5pm on 29 April, of those tested positive for coronavirus across all settings, 26,771 have sadly died. pic.twitter.com/thSbLqfexF

