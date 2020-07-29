Про це повідомляє BBC.
Так Джонсон прокоментував рішення щодо введення 14-денного карантину для тих, хто приїжджає з Іспанії.
Прем’єр-міністр Британії вважає, що досвід першої хвилі коронавірусу навчив уряд реагувати швидко і діяти на випередження. Він заявив, що краще убезпечити британців, прийнявши рішення про 14-денний карантин для туристів з Іспанії, ніж знову ввести локдаун.
До цього прем’єр-міністр Іспанії назвав рішення Джонсона “несправедливим”, запевняючи, що коронавірус в їх країні “під контролем”.
“Давайте внесемо ясність щодо того, що відбувається в Європі – у деяких з наших європейських друзів. Боюся, що ми починаємо бачити в деяких місцях ознаки другої хвилі пандемії”, – сказав Джонсон.
Очільник британського уряду зазначив, що туристи самі приймають рішення в цьому випадку. Якщо вони за безпеку – погодяться на карантинні обмеження.
“Це рішення для сімей, для окремих людей, про те, куди вони хочуть піти”, – сказав він.
Іспанія є однією з найбільш постраждалих країн Європи з більш ніж 28,4 тис. смертей у результаті епідемії COVID-19. Згідно з даними ресурсу Worldometer, за останню добу в Іспанії було зафіксовано понад 2,1 тис. нових випадків коронавірусу.
Країна вийшла з суворої національної ізоляції 21 червня.
- Влада Іспанії запевняла туристів, що у них безпечно, тому ті можуть приїжджати в країну і не боятися.
- Влада Каталонії (Іспанія) розпорядилася закрити з 25 липня всі нічні клуби і дискотеки в регіоні через зростання кількості випадків коронавірусу COVID-19.
- Раніше влада закликала близько чотирьох мільйонів жителів Каталонії (Іспанія), включаючи місто Барселону, залишатися вдома через зростаючу кількість нових випадків коронавірусу COVID-19.
- З 21 червня Іспанія скасувала дію надзвичайного стану, введеного через епідемію коронавірусу, і відкрила кордони.