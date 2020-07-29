Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що друга хвиля коронавірусу в деяких європейських країнах вже почалася.

Про це повідомляє BBC.

Так Джонсон прокоментував рішення щодо введення 14-денного карантину для тих, хто приїжджає з Іспанії.

Прем’єр-міністр Британії вважає, що досвід першої хвилі коронавірусу навчив уряд реагувати швидко і діяти на випередження. Він заявив, що краще убезпечити британців, прийнявши рішення про 14-денний карантин для туристів з Іспанії, ніж знову ввести локдаун.

До цього прем’єр-міністр Іспанії назвав рішення Джонсона “несправедливим”, запевняючи, що коронавірус в їх країні “під контролем”.

“Давайте внесемо ясність щодо того, що відбувається в Європі – у деяких з наших європейських друзів. Боюся, що ми починаємо бачити в деяких місцях ознаки другої хвилі пандемії”, – сказав Джонсон.

Очільник британського уряду зазначив, що туристи самі приймають рішення в цьому випадку. Якщо вони за безпеку – погодяться на карантинні обмеження.

“Це рішення для сімей, для окремих людей, про те, куди вони хочуть піти”, – сказав він.

Іспанія є однією з найбільш постраждалих країн Європи з більш ніж 28,4 тис. смертей у результаті епідемії COVID-19. Згідно з даними ресурсу Worldometer, за останню добу в Іспанії було зафіксовано понад 2,1 тис. нових випадків коронавірусу.

Країна вийшла з суворої національної ізоляції 21 червня.