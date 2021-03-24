Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що стрімкій кампанії з вакцинації, в рамках якої вакцини проти коронавірусу отримали 28 млн британців, сприяли "жадібність" і "капіталізм".

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Джонсон зробив таку заяву під час закритої відеоконференції по Zoom з членами Консервативної партії.

“Причина, чому ми маємо успіх з вакцинами – це капіталізм і жадібність, друзі”, – сказав Джонсон.

Після цього прем’єр відразу ж спробував виправдатися за сказане і закликав учасників конференції забути його слова.

На Даунінг стріт прокоментували заяву Джонсона. В уряді сказали, що прем’єр-міністр не мав на увазі проблеми між Британією і Євросоюзом з приводу постачання вакцин проти COVID-19. Він мав на увазі, що фармакологічні компанії зуміли налагодити швидке виробництво, прагнучи швидше отримати прибуток. Це нібито і є капіталізм.

Депутат від Лейбористської партії Баррі Ширман назвав це “огидним коментарем”, а його колега Анджела Ігл зазначила: “Альтруїзм, а не жадібність, допоможуть нам пройти через це”.

Ніхто з присутніх на конференції не критикував Джонсона. Політики зазначили, що прем’єр пожартував і намагаються пояснити контекст сказаного.

20 березня прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон отримав свою першу дозу вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. Як повідомляє Reuters, 56-річний Джонсон отримав вакцину в тій же лікарні, де майже рік тому його помістили у відділення інтенсивної терапії після того, як він заразився COVID-19 і серйозно захворів.

Пізніше він зізнався, що був настільки хворий, що були складені плани, як оголосити про його смерть.

У п’ятницю Велика Британія побила свій рекорд за кількістю щеплень проти коронавірусу, зроблених за один день, і наразі майже половина всіх дорослих отримали одну дозу.