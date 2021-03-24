Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Джонсон зробив таку заяву під час закритої відеоконференції по Zoom з членами Консервативної партії.
“Причина, чому ми маємо успіх з вакцинами – це капіталізм і жадібність, друзі”, – сказав Джонсон.
Після цього прем’єр відразу ж спробував виправдатися за сказане і закликав учасників конференції забути його слова.
На Даунінг стріт прокоментували заяву Джонсона. В уряді сказали, що прем’єр-міністр не мав на увазі проблеми між Британією і Євросоюзом з приводу постачання вакцин проти COVID-19. Він мав на увазі, що фармакологічні компанії зуміли налагодити швидке виробництво, прагнучи швидше отримати прибуток. Це нібито і є капіталізм.
Депутат від Лейбористської партії Баррі Ширман назвав це “огидним коментарем”, а його колега Анджела Ігл зазначила: “Альтруїзм, а не жадібність, допоможуть нам пройти через це”.
Ніхто з присутніх на конференції не критикував Джонсона. Політики зазначили, що прем’єр пожартував і намагаються пояснити контекст сказаного.
20 березня прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон отримав свою першу дозу вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. Як повідомляє Reuters, 56-річний Джонсон отримав вакцину в тій же лікарні, де майже рік тому його помістили у відділення інтенсивної терапії після того, як він заразився COVID-19 і серйозно захворів.
Пізніше він зізнався, що був настільки хворий, що були складені плани, як оголосити про його смерть.
У п’ятницю Велика Британія побила свій рекорд за кількістю щеплень проти коронавірусу, зроблених за один день, і наразі майже половина всіх дорослих отримали одну дозу.
- Після того, як в Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA) підтвердили, що немає доказів провокування вакцинацією AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові, ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.