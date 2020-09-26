Про це він заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Джонсон звернув увагу на те, що внаслідок зараження коронавірусом майже мільйон осіб по всьому світу померли, економіка зазнала збитків.

Він зазначив, що світ покликаний зробити все для того, щоб подібне ніколи не повторилося.

“Зцілімо світ в прямому і переносному сенсі та почнемо з встановлення істини — майже мільйон людей померло, заподіяно колосальних економічних збитків, а буде ще гірше, тому людство зобов’язане бути чесним — це моральний імператив, потрібно домогтися загального розуміння того, як почалася пандемія, як вона поширилася”, – заявив Джонсон.

Він нагадав, що раніше перехворів на COVID-19, тож, на його думку, люди “мають право знати, щоб ми спільно могли зробити все можливе, і не допустити повторення подібного”.

Джонсон заявив, що Британія залишається одним з найбільших донорів ВООЗ і внески країни для організації в майбутньому виростуть ще на 30%.

Стосовно пошуку вакцини від коронавірусу Джонсон зазначив, що кандидатів вже більш як сто в усьому світі та найближча поміж усіх — розробка оксфордських вчених. При цьому він закликав вчених і розробників не гнатися за швидкістю, але зробити акцент на ефективності та надійності.

“Було б неправильно розглядати пошуки вакцини як змагання заради національних переваг. Аморально намагатися вирватися вперед, отримуючи результати досліджень таємними шляхами. Здоров’я кожної країни залежить від того, чи буде весь світ мати доступ до безпечної та ефективної вакцини, де б вона не з’явилася”, – додав він.

Прем’єр Британії закликав усіх подумати вже зараз про те, як не допустити повторення пандемій в майбутньому, як зупинити появу нового вірусу і як уникнути локдаунів та важких наслідків для світової економіки.