Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що лідери п’яти країн погодилися з цією ідеєю. Втім деталі плану відновлення поки не розголошуються.
Водночас учасники зустрічі погодилися, що одним із джерел грошей для відбудови України може бути конфіскація та продаж лондонської власності олігархів, які перебувають під санкціями і пов’язані з президентом росії путіним.
Зауважимо, що “План Маршалла” – це стратегія допомоги європейським державам для їхнього відновлення після Другої світової війни. Він називається на честь держсекретаря США Джорджа К. Маршалла, що запропонував план у 1947-му році.
- Нагадаємо, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду розгляне рішення про виділення Україні екстреного фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів за кілька днів.
- Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі приїхав в Україну разом із грузинськими добровольцями воювати проти РФ.
- Також стало відомо, що польська влада готова негайно і безплатно перемістити всі літаки МІГ-29 на базу в Рамштайні та передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки для потреб України.