Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини) розробити "План Маршалла" для України, щоб відновити її після війни.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що лідери п’яти країн погодилися з цією ідеєю. Втім деталі плану відновлення поки не розголошуються.

Водночас учасники зустрічі погодилися, що одним із джерел грошей для відбудови України може бути конфіскація та продаж лондонської власності олігархів, які перебувають під санкціями і пов’язані з президентом росії путіним.

Зауважимо, що “План Маршалла” – це стратегія допомоги європейським державам для їхнього відновлення після Другої світової війни. Він називається на честь держсекретаря США Джорджа К. Маршалла, що запропонував план у 1947-му році.