Про це повідомляє Reuters.
Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважають, що вона буде “поганим” або “жахливим” прем’єр-міністром, втім Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12 відсотків населення вважають, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.
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Крім того, Ліз Трасс виступає за надання Україні більшої кількості важкої зброї та за нові санкції проти РФ. Під час дебатів вона наголошувала, що Британія має стати на чолі післявоєнного відновлення України.
Раніше Ліз Трасс заявляла, що перший свій телефонний дзвінок на новій посаді зробить президентові України Володимиру Зеленському.
- Раніше вже повідомлялося, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс може виграти боротьбу за посаду лідерки Консервативної партії та прем’єр-міністерки Сполученого Королівства у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Тоді, згідно з опитуванням, 66% членів партії сказали, що проголосують за Трасс, а 34% – за Сунака, якщо виключити тих, хто не визначився чи не голосуватиме.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії та кандидатка на посаду прем’єр-міністра Ліз Трасс готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс лідирує у боротьбі за посаду наступного прем’єр-міністра країни. Вона випереджає свого конкурента Ріші Сунака на 22%.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що скасує всі закони Європейського Союзу до 2023 року, якщо вона стане прем’єр-міністеркою.