Про це повідомляє Reuters.

Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважають, що вона буде “поганим” або “жахливим” прем’єр-міністром, втім Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12 відсотків населення вважають, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.

Крім того, Ліз Трасс виступає за надання Україні більшої кількості важкої зброї та за нові санкції проти РФ. Під час дебатів вона наголошувала, що Британія має стати на чолі післявоєнного відновлення України.

Раніше Ліз Трасс заявляла, що перший свій телефонний дзвінок на новій посаді зробить президентові України Володимиру Зеленському.