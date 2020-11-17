Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав негативний результат тесту на коронавірус. Але глава уряду Британії залишиться на самоізоляції.

Про це заявив прессекретар Джонсона, повідомляє The Guardian.

Чиновник проходив не звичайний ПЛР-тест, після якого встановлюють діагноз, а один зі швидких тестів на COVID-19. Офіс прем’єр-міністра був у списку установ, в яких тестували нову систему виявлення вірусу в організмі людини, яку також перевіряють у школах, університетах та різних робітничих закладах.

“На сьогодні ми застосовуємо такі тести в широкому діапазоні. Ми використовуємо їх в університетах, школах, у Ліверпулі”, – сказав прессекретар прем’єр-міністра.

Однак, Джонсон досі перебуває на самоізоляції, попри негативний результат на COVID-19.

15 листопада Джонсон пішов на самоізоляцію після спілкування з міністеркою Лі Андерсон, у якої виявили коронавірус.

27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.

Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.