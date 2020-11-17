Про це заявив прессекретар Джонсона, повідомляє The Guardian.
Чиновник проходив не звичайний ПЛР-тест, після якого встановлюють діагноз, а один зі швидких тестів на COVID-19. Офіс прем’єр-міністра був у списку установ, в яких тестували нову систему виявлення вірусу в організмі людини, яку також перевіряють у школах, університетах та різних робітничих закладах.
“На сьогодні ми застосовуємо такі тести в широкому діапазоні. Ми використовуємо їх в університетах, школах, у Ліверпулі”, – сказав прессекретар прем’єр-міністра.
Однак, Джонсон досі перебуває на самоізоляції, попри негативний результат на COVID-19.
15 листопада Джонсон пішов на самоізоляцію після спілкування з міністеркою Лі Андерсон, у якої виявили коронавірус.
27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.
Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.
- Борис Джонсон повернувся до роботи в понеділок, перехворівши перед цим коронавірусом. Він розповів, що його життя було під загрозою. У Саймондс також були симптоми хвороби, але вона швидко одужала.