Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Тиск на Джонсона пов’язаний зі спалахом епідемії коронавірусу в Індії. Багато британців повертаються звідти та можуть бути пасивними носіями нового штаму.

Радники Джонсона та незалежні експерти кажуть про те, що через це в країні може різко зрости кількість госпіталізацій, особливо серед молодих людей.

З понеділка, 17 травня, британцям дозволено збиратися групами до 30 осіб на свіжому повітрі, а в приміщеннях – по 6-7 людей чи по дві родини. Людей пускатимуть в ресторани, паби та кафе. Відкриються музеї, виставки, галереї, кінотеатри, театри, дитячі ігрові зони й майданчики, концерти, спортивні стадіони й так далі.

Весілля та вечірки також дозволять проводити для груп до 30 осіб. Знімуть обмеження щодо кількості людей на похоронах.

Однак професор Ендрю Хейворд, член урядової групи щодо протидії коронавірусу, вважає, що ослаблення карантинних обмежень може викликати третю хвилю епідемії коронавірусу, враховуючи те, що зараз відбувається в Індії. Він додав, що якщо новий штам дійсно заразніший на 40%, багато молодих британців, черга для вакцинації проти коронавірусу для яких ще не настала, можуть захворіти.