Про це повідомив телеканал CNN.
Раніше газета Sunday Times повідомила, що Джонсон пропустив п’ять нарад з питання епідеміологічної ситуації в Великобританії. Газета стверджує, що попередження про загрозу для країни, які з’явилися ще в січні і потім неодноразово повторювалися в лютому, не були почуті Джонсоном, зануреним в питання Brexit. Sunday Times наполягає, що втрачений час міг коштувати тисяч життів британських громадян.
“Заява про те, що прем’єр-міністр пропустив зустрічі, які мали життєво важливе значення для нашої реакції на коронавірус, я думаю, є сміховинним”, – заявив Гоув телеканалу Sky News.
“Правда в тому, що були різні зустрічі на урядовому рівні. На деяких головував міністр охорони здоров’я, на деяких – інші міністри. Але прем’єр брав найголовніші рішення. Ніхто не може сказати, що прем’єр-міністр не вкладав душу в боротьбу з цим вірусом” , – підкреслив Гоув.
У коментарі телеканалу ВВС Гоув заявив, що Джонсон справді не відвідав п’ять нарад, але це не є чимось незвичайним, оскільки зазвичай на них головує один з міністрів.
Міністр освіти Гевін Вільямсон також встав на захист Джонсона. У коментарі CNN він заявив, що Джонсон робить все, щоб всім службам вистачало ресурсів для боротьби з епідемією.
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- Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії та вже йде на поправку.