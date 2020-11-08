Колишній президент США Джордж Буш-молодший повідомив, що привітав Джо Байдена і Камалу Гарріс з перемогою на виборах президента і віце-президента США.

Про це повідомляє видання USA Today.

“Я щойно розмовляв з новообраним президентом США Джо Байденом”, – сказав Буш у своєму виступі в неділю.

“Я тепло привітав і подякував йому за патріотичне послання, яке він виголосив учора ввечері”, – зазначив він.

Буш сказав, що також зателефонував Гарріс, щоб привітати її з історичним обранням на посаду віце-президента.

“Хоча у нас є політичні розбіжності, я знаю, що Джо Байден є достойною людиною, яка виграла свою можливість очолити та об’єднати нашу країну”, – сказав Буш.

“Обраний президент повторив, що, він балотувався як демократ, але буде керувати всіма американцями. Я запропонував йому те саме, що пропонував президентам Трампу та Обамі: мої молитви за його успіх і моє зобов’язання допомогти будь-якою можливістю”, – розповів колишній президент США.

У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.

Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.