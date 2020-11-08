Колишній президент США Джордж Буш-молодший також привітав чинного президента Дональда Трампа та його прихильників "із затятою боротьбою в ході кампанії".

Про це повідомляє видання USA Today.

“Він заробив голоси понад 70 мільйонів американців – надзвичайне політичне досягнення”, – сказав Буш.

За його словами, Трамп має право оскаржувати результати підрахунку голосів, хоча немає доказів порушень на виборах.

“У президента Трампа є право вимагати перерахунків і кидати виклик в суді. Всі невирішені питання будуть належним чином врегульовані. Американці можуть бути впевнені, що ці вибори були фундаментально справедливими, їх чесний характер буде підтверджений, а їх результат ясний”, – заявив Буш.

Раніше Джордж Буш-молодший привітав Джо Байдена і Камалу Гарріс з перемогою на виборах президента і віце-президента США.

У суботу ввечері, 7 листопада, Джо Байден вперше виступив зі зверненням до нації як обраний президент США.

Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.