Про це пише американське видання The Washington Post.
Буш зробив свою заяву на наступний день після того, як правоохоронці силою розігнали мирних демонстрантів біля Білого дому.
“Є кращий шлях – шлях емпатії, спільних зобов’язань, ризикованих вчинків і світу, заснованого на справедливості. Я впевнений, що разом американці виберуть кращий шлях”, – йдеться в заяві Буша.
Говорячи про смерть чорношкірого Джорджа Флойда, який помер після того, як йому на шию коліном давив білий офіцер поліції Міннеаполіса, Буш закликав білих американців шукати способи підтримати, вислухати і зрозуміти чорношкірих американців, які все ще стикаються з “тривожним фанатизмом і експлуатацією”.
Колишній президент констатував наявність “системного расизму” в американському суспільстві і вказав на те, що впоратися з ним можна тільки “почувши голоси страждають і оплакують жертви”.
“Єдиний спосіб побачити себе в правдивому світлі – це почути голоси багатьох, кому заподіюється біль і хто сумує. Ті, хто має намір змусити замовкнути ці голоси, не розуміють значення Америки – або того, як вона стає краще”, – сказав Буш.
“Ми зможемо побачити реальні потреби Америки, тільки тоді, коли подивимося на неї очима тих, кому загрожують, кого пригнічують і позбавляють цивільних прав”, – додав він.
Будучи президентом, Буш також зіткнувся з протестом і негативною реакцією, спочатку проти його рішення почати війну з Іраком, а потім через його зусиль по боротьбі з наслідками урагану Катріна, який спустошив афроамериканських громади.
Варто відзначити, що Трампа через масові протести розкритикував і колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів ВС США Майк Маллен
Маллен написав, що йому “стало погано”, коли він побачив, як бійці національної гвардії і інші співробітники служби безпеки силою прибирають протестуючих з площі біля Білого дому, щоб полегшити Трампу прогулянку в сусідню церкву.
“Якими б не були цілі Трампа під час його візиту, він оголив свою зневагу до прав мирного протесту в цій країні, надав підтримку лідерам інших країн, які тішать нашому внутрішньому протистояння”, – сказав Маллен.
Маллен, як і Буш, підкреслив, що люди повинні розуміти, що коренем цих протестів є постійний расизм, з яким стикаються афроамериканці.
- Раніше повідомлялося, що під час заворушень в Міннеаполісі поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі до протестуючих. Поранення отримали і журналісти, що висвітлювали інцидент.
- Нагадаємо, 28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- 30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліцейськими темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.