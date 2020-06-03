Колишній президент Джордж Буш звернувся до протестуючих, заявивши, що високо цінує боротьбу американців проти расової несправедливості і критикує тих, хто намагається їх змусити замовкнути.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Буш зробив свою заяву на наступний день після того, як правоохоронці силою розігнали мирних демонстрантів біля Білого дому.

“Є кращий шлях – шлях емпатії, спільних зобов’язань, ризикованих вчинків і світу, заснованого на справедливості. Я впевнений, що разом американці виберуть кращий шлях”, – йдеться в заяві Буша.

Говорячи про смерть чорношкірого Джорджа Флойда, який помер після того, як йому на шию коліном давив білий офіцер поліції Міннеаполіса, Буш закликав білих американців шукати способи підтримати, вислухати і зрозуміти чорношкірих американців, які все ще стикаються з “тривожним фанатизмом і експлуатацією”.

Колишній президент констатував наявність “системного расизму” в американському суспільстві і вказав на те, що впоратися з ним можна тільки “почувши голоси страждають і оплакують жертви”.

“Єдиний спосіб побачити себе в правдивому світлі – це почути голоси багатьох, кому заподіюється біль і хто сумує. Ті, хто має намір змусити замовкнути ці голоси, не розуміють значення Америки – або того, як вона стає краще”, – сказав Буш.

“Ми зможемо побачити реальні потреби Америки, тільки тоді, коли подивимося на неї очима тих, кому загрожують, кого пригнічують і позбавляють цивільних прав”, – додав він.

Будучи президентом, Буш також зіткнувся з протестом і негативною реакцією, спочатку проти його рішення почати війну з Іраком, а потім через його зусиль по боротьбі з наслідками урагану Катріна, який спустошив афроамериканських громади.

Варто відзначити, що Трампа через масові протести розкритикував і колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів ВС США Майк Маллен

Маллен написав, що йому “стало погано”, коли він побачив, як бійці національної гвардії і інші співробітники служби безпеки силою прибирають протестуючих з площі біля Білого дому, щоб полегшити Трампу прогулянку в сусідню церкву.

“Якими б не були цілі Трампа під час його візиту, він оголив свою зневагу до прав мирного протесту в цій країні, надав підтримку лідерам інших країн, які тішать нашому внутрішньому протистояння”, – сказав Маллен.

Маллен, як і Буш, підкреслив, що люди повинні розуміти, що коренем цих протестів є постійний расизм, з яким стикаються афроамериканці.