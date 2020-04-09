Американський актор Джордж Клуні і його дружина, британський юрист Амаль Клуні, пожертвували понад $1 млн на допомогу постраждалим від пандемії COVID-19.

Про це повідомляє видання Deadline.

За даними видання, $300 тис. з суми пожертвувань підуть на потреби британської національної системи охорони здоров’я, благодійному продовольчому фонду в Лівані, а також на підтримку лікарень в італійській Ломбардії, яка найбільше постраждала від COVID-19.

$500 тис. будуть спрямовані в благодійний фонд Motion Picture and Television і профспілкову організацію, що об’єднує американських акторів.

Ще $250 тис. – фонду Los Angeles Mayors, що допомагає медпрацівникам, бездомним і людям похилого віку, які постраждали від пандемії.