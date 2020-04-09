Про це повідомляє видання Deadline.
За даними видання, $300 тис. з суми пожертвувань підуть на потреби британської національної системи охорони здоров’я, благодійному продовольчому фонду в Лівані, а також на підтримку лікарень в італійській Ломбардії, яка найбільше постраждала від COVID-19.
$500 тис. будуть спрямовані в благодійний фонд Motion Picture and Television і профспілкову організацію, що об’єднує американських акторів.
Ще $250 тис. – фонду Los Angeles Mayors, що допомагає медпрацівникам, бездомним і людям похилого віку, які постраждали від пандемії.
- Засновник Alibaba пожертвував $14 млн на розробку вакцини проти коронавірусу.