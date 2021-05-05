Про це, зокрема, розповідають американські видання People та Entertainment Tonight.
Кумедний відеоролик, у якому знявся Клуні, випустила фандрейзингова компанія Omaze, яка співпрацює з благодійними організаціями в різних заходах зі збору коштів.
Цього разу компанія влаштувала незвичайний розіграш, головним призом в якому є можливість провести вечір у компанії Джорджа Клуні та його дружини Амаль у їхньому домі на озері Комо в Італії.
Зібрані під час цього розіграшу кошти будуть спрямовані організації Clooney Foundation for Justice (CFJ). Вона була заснована Джорджем та Амаль Клуні й займається питаннями порушення прав людини та правосуддя.
За сюжетом опублікованого Omaze відео Джордж Клуні під час пандемії коронавірусу поселився вдома у темношкірого чоловіка на ім’я Байрон. Останній з часом дізнався, що це не так круто, як може здаватися.
“Байрон” у відео розповідає, що Клуні заїхав до нього додому, аби забрати дещо, що актор придбав у нього через сайт електронних оголошень Craigslist. Однак кінозірка так і не залишив будинок, оскільки в цей момент “вийшов наказ не виходити з дому”.
Незабаром “Байрон” почав помічати дивацтва Клуні, зокрема його одержимість другом і колегою-актором Бредом Піттом.
У ролику показано, що всі стіни кімнати, в якій “поселився” Клуні, завішані портретами й постерами із Піттом.
“Ти можеш повірити, що Амаль (дружина Клуні, – ред.) хотіла, щоб я викинув все це? В жодному разі не можу викинути це, чувак. Спасибі, що надав мені місце. Мені і Бреду”, – заявив Клуні у відео, звертаючись до “Байрона” та обіймаючи подушку з обличчям Бреда Пітта.
У ролику показані й інші “дивацтва” актора: наприклад, він міг надовго зайняти ванну кімнату, змушувати знову й знову переглядати фільми із Піттом, а також тинятися за спиною “Байрона”, поки той проходив співбесіду в Zoom.
Переглянути цей допис в Instagram
- Раніше американський актор Джордж Клуні став “Людиною року” за версією журналу GQ і розповів, чому останнім часом віддає перевагу режисурі та менше знімається в кіно.
- Джордж Клуні і його дружина, британський юрист Амаль Клуні, пожертвували понад $1 млн на допомогу постраждалим від пандемії COVID-19.