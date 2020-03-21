Американський письменник-фантаст Джордж Мартін використовує час карантину через коронавірус, щоб дописати роман "Пісня льоду і полум'я", за мотивами якого знято серіал "Гра престолів".

Про це він повідомив на своєму сайті.

Письменник зазначив, що скасував всі заплановані візити і зустрічі, присвятивши 100% свого часу написанню роману.

“Дивні дні настали. Ми вживаємо всіх заходів під час карантину. Я пишу щодня, зараз в Вестеросі проводжу більше часу в Семи королівствах, і там досить похмуро … але, можливо, не так похмуро, як тут, в реальному світі. Іноді, дивлячись новини, я не можу позбутися відчуття, що всі ми зараз живемо в фантастичному романі. Але, на жаль, це не той науково-фантастичний роман, в якому я мріяв жити, коли був дитиною, жити на Місяці, або на Марсі… Будемо сподіватися, що всі ми пройдемо через все це. Будьте здорові, друзі мої”, – написав Мартін.

Він закрив свій бізнес, відправив співробітників на карантин зі збереженням заробітної плати.

Єдине – поки відкрита його книгарня Beastly Books.

Також він зазначив, що, з огляду на вік і фізіологічні особливості, знаходиться в групі ризику, але розуміє небезпеку поширення захворювання, тому вживає всіх необхідних заходів. Наприклад, правильно миє руки.