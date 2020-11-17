Soros Fund, керований інвестором-мільярдером Джорджем Соросом, і компанія Third Point придбали акції Palantir, великої компанії, що займається аналізом даних і співпрацює з урядами.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Soros Fund, яким керує інвестор-мільярдер Джордж Сорос, і компанія Third Point повідомили, що вони володіють акціями Palantir.

Soros Fund Management придбав 18,5 мільйона акцій Palantir, тоді як Third Point зайняв більш скромну позицію — 2,4 мільйона акцій.

Інвестиція Сороса коштувала близько 175,3 мільйона доларів. Це близько 9,50 доларів за акцію. Але наразі акції Palantir торгуються на рівні майже 16 доларів, тому частка Сороса оцінюється в близько 294 мільйони доларів. Вартість самої компанії Palantir оцінують у 30 млрд доларів.

Що відомо про Palantir?

Palantir — американська компанія-розробник програмного забезпечення аналізу даних для організацій, яка була заснована у 2003 році групою інвесторів-вихідців з PayPal.

Послугами компанії користуються чимало урядів країн світу і зараз вона залучена до відстеження даних про поширення коронавірусу і потенційний розподіл вакцин. Також її платформи використовувалися для моніторингу терористичної діяльності, аналізу даних про погодні умови, закупівлі споживачів тощо.

Засновником Palantir був Пітер Тіль, венчурний капіталіст, який відомий тим, що був членом “мафії PayPal”, яка допомогла запустити цей гігант платежів.

Тіль має консервативні політичні вподобання та підтримував президента Дональда Трампа в 2016 році. Зараз він є членом ради директорів Facebook.

Це робить його певним виключенням, оскільки у Кремнієвій долині переважають демократи. Одночасно це робить рішення Сороса, відомого своєю підтримкою ліберальних цілей, вкласти гроші у компанію Тіля цікавішим.

Донедавна про фінанси Palantir було відомо мало, що є звичним для багатьох “єдинорогів” — приватних стартапів, вартість яких сягає мільярдів. Однак нещодавно Palantir оприлюднила перший звіт про прибутки, у якому показані результати за третій квартал цього року.

У звіті компанія зазначила, що продажі зросли на 52% до 289,2 млн доларів, та оголосила, що отримала нові контракти з армією США та Національним інститутом охорони здоров’я.

Також вказано, що за квартал компанія втратила 853,3 млн доларів. Більша частка цих трат пов’язана з дебютом на Уолл-стріт. Чистий прибуток за квартал склав 73,1 млн доларів.