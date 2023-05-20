Джорджтаунський університет (єзуїтський католицький приватний університет, розташований в Вашингтоні, США) запросив на випускний доньку російського опозиціонера Олексія Навального. Це викликало обурення серед деяких студентів.

Джерело: Politico

Студенти дипломатичної школи Джорджтаунського університету обурені рішенням адміністрації навчального закладу через суперечливий вибір спікера на випускному. Виступити з промовою запросили доньку Олексія Навального Дар’ю.

Попри те, що Навальний є критиком президента РФ Володимира Путіна та його режиму, студенти зазначають, що він також робив скандальні заяви, зокрема називаючи імігрантів “тарганами”, використовував гей-образи і лише нещодавно заявив, що окупований з 2014 Року Росією Крим потрібно повернути Україні.

Школа дипломатичної служби Волша в Джорджтауні має низку студентів які, ймовірно, стануть впливовими особами у міжнародних справах найближчими роками. На трибуні перед студентами виступали держсекретар США Ентоні Блінкен, генсек ООН Антоніу Гутерріш та ексдержсекретар США Мадлен Олбрайт.

В умовах триваючої російсько-української війни та недавнього арешту у РФ американського журналіста Евана Гершковича, виступ 22-річної студентки Стенфордського університету Дар’ї Навальної здався адміністрації навчального закладу вдалим.

Проте з цим не згодні низка українських та грузинських студентів Джорджтаунського університету.

Студентка з України Ірина Тяско розповіла, що у майбутньому хоче працювати в українському парламенті, тому спільне фото з донькою російського політичного діяча може зашкодити цьому.

“Минулого року тиснули руку Блінкену, який виголошував промову. Тепер я маю потиснути руку їй? Я не буду цього робити, навіть якщо доведеться”, – сказала українська студентка.

Студенти університету вже написали серію різних листів, а сотні студентів, викладачів та випускників підписали петицію з протестом щодо виступу Навальної.

Після такої негативної реакції Джорджтаунський університет вирішив відвернути увагу від свого вибору додавши ще двох спікерів – Дебру Тайс, матір ув’язненого журналіста Остіна Тайса, та Евана Маваріра, зімбабвійського пастора, який кинув виклик корупції, несправедливості та бідності.

Водночас в університеті додали, що не будуть скасовувати виступ Дар’ї Навальної.

“Ми не відмовляємо спікерам і не просимо їх скасувати виступ. Ми спілкуємося зі спікерами, коли у студентів виникають питання, щоб вони могли взяти це до уваги”, – сказав декан дипломатичної школи Джоел Хеллман.

Прессекретарка школи Марі Харф наголосила, що ні Дар’я, ні інші спікери випускного не будуть тиснути руку студентам та не отримають почесний ступінь, як це було минулоріч. Однак всі спікери сидітимуть у першому ряду на сцені.

Обурення в університеті виникло з 3 травня, коли Джорджтаун оголосив імена спікерів.

Руслана Кочмар, українська студентка, яка цьогоріч закінчує останній курс навчання зауважила, що коли дізналась про виступ Навальної то подумала, що це “злий жарт”. Відтоді вона організувала студентів для протесту щодо виступу Навальної.

Водночас у відповідь на лист студентів 5 травня декан дипломатичної школи заявив, що розуміє проблематичність деяких осіб і що не виправдовує заяв Олексія Навального. Однак виступ його доньки скасовувати не будуть.

Студенти продовжували закликати керівництво університету переглянути свій вибір у листі від 9 травня, підписаному шістьма студентами-сенаторами, кожен з яких представляє школу студентського самоврядування в Джорджтауні.

Студенти-активісти кажуть, що нові спікери не компенсують перебування Даші на трибуні. Коли вона вийде на сцену, багато випускників мають намір стояти, дехто спиною до сцени, у мирній акції протесту, разом з українськими прапорами, наданими школою.