Сьогодні, 12 грудня, на Wembley Arena в Лондоні, відбудеться чемпіонський бій між британцем Ентоні Джошуа і болгарином Кубратом Пулєвим.

Про це повідомляють #Букви.

На кону поєдинку стоятимуть титули WBA / WBO / IBF в суперважкій вазі, що належать Джошуа.

Де і коли дивитися бій?

Боксери вийдуть на ринг близько опівночі за Києвом. Подивитися бій можна буде на стрімінговіх платформах Sky Sports і DAZN.

Прогноз на бій Джошуа – Пулєв

Ентоні Джошуа звик домінувати над своїми суперниками за рахунок габаритів і фізичної сили. Саме це і може створити йому перевагу над кремезним Пулєвим. Але болгарин вміє бути терплячим в своїх атаках, а також вражаюче працює ногами.

Our paths cross again. pic.twitter.com/JUG1qwXbyq — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) December 10, 2020

У букмекерській компанії Parimatch оцінили перемогу Джошуа коефіцієнтом 1,1, а Пулєва – 7. На нічию коефіцієнт становить 29,0.

На будь-яку дострокову перемогу (КО, ТКО, відмова кута) від Ентоні дається 1,33, на перемогу за очками – 5,0.

На перемогу Пулєва достроково поставили коефіцієнт 9,0, а на виграш за очками – 21.