Джуліан Ассанж та його наречена отримали дозвіл на одруження у в’язниці

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж та його наречена Стелла Морріс отримали дозвіл на одруження у в’язниці Великої Британії.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

У тюремній службі повідомили, що заяву Ассанжа начальник в’язниці “Белмарш” розглянув у звичайному порядку.

Ув’язнені мають право подати заяву про одруження у в’язниці відповідно до закону про шлюб 1983 року. Якщо заяви задовольняються, всі витрати на одруження покривають ув’язнені без допомоги платників податків.

Моріс і Ассанж мають двох синів, які, за словами нареченої засновника WikiLeaks, були зачаті під час перебування Ассанжа в посольстві Еквадору у Великій Британії. З травня цього року вони намагалися отримати дозвіл на одруження у в’язниці.

За словами Моріс, з 2015 року вона виховує дітей самостійно.