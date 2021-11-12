Джуліан Ассанж та його наречена отримали дозвіл на одруження у в’язниці

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
У тюремній службі повідомили, що заяву Ассанжа начальник в’язниці “Белмарш” розглянув у звичайному порядку.
Ув’язнені мають право подати заяву про одруження у в’язниці відповідно до закону про шлюб 1983 року. Якщо заяви задовольняються, всі витрати на одруження покривають ув’язнені без допомоги платників податків.
Моріс і Ассанж мають двох синів, які, за словами нареченої засновника WikiLeaks, були зачаті під час перебування Ассанжа в посольстві Еквадору у Великій Британії. З травня цього року вони намагалися отримати дозвіл на одруження у в’язниці.
За словами Моріс, з 2015 року вона виховує дітей самостійно.
- З 2012 року Ассанж перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований у посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.
- У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він перебуває у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.
- У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявляли, що не видадуть Джуліана Ассанжа в країну, де є смертна кара.