Про це Джуліані написав на своїй сторінці в Twitter.

“В обід ви зможете побачити й почути моє ексклюзивне інтерв’ю, зроблене в Україні, з Віктором Шокіним – прокурором, якого майже вбили”, – пише він.

Нагадаємо, що Руді Джуліані заявив, що опублікує звіт лікаря про замах на ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.