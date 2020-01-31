Про це Джуліані написав на своїй сторінці в Twitter.
“В обід ви зможете побачити й почути моє ексклюзивне інтерв’ю, зроблене в Україні, з Віктором Шокіним – прокурором, якого майже вбили”, – пише він.
Нагадаємо, що Руді Джуліані заявив, що опублікує звіт лікаря про замах на ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.
- Раніше повідомлялося, що особистий адвокат Президента США Руді Джуліані відвідав Європу, щоб зустрітися з колишніми генпрокурорами України, що займали “справою Байдена”.
- Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрічався з Рудольфом Джуліані, особистим адвокатом американського президента Дональда Трампа, для запису документального фільму.
- Джуліані визнав, що докладав зусиль до усунення посла США в Україні Марі Йованович, оскільки вона заважала йому отримати компромат на Джо Байдена від українського генпрокурора Юрія Луценка.