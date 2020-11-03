Про це йдеться на сайті RT.

Зокрема, Джуліані заявив, що Демократична партія може прибрати Байдена з адміністрації президента коли захоче і що той нібито страждає деменцією.

Також він поскаржився на цензуру в ЗМІ. За словами Джуліані, зараз американська преса працює тільки на користь демократів, не кажучи жодного хорошого слова про Трампа.

“Вперше за всю американську історію у нас відбувається масова цензура на користь Демократичної партії США. ЗМІ у нас практично стали для Демократичної партії тим, чим газета “Правда” була для соціалістичної партії в Радянському Союзі. Я маю на увазі, що вони стали органом демократичної партії. Вони не друкують нічого хорошого про Трампа. Вони не друкують нічого поганого про демократів. Навіть якщо мова йде про загрозу дітям, про дитячу порнографію, шпигунство”, – заявив він.

Крім того, Джуліані звинуватив соцмережі Facebook і Twitter в упередженості та заявив, що вони спеціально обмежують поширення звітів про листування сина Байдена Хантера.