Про це він заявив в інтерв’ю радіостанції NPR.

Джуліані впевнений, що Сенат не підтримає імпічмент Трампа, після чого президент не повинен відмовлятися від ідеї ініціювати розслідування відносно Байдена.

“Абсолютно. На 100%. Я б протестував, якби він цього не зробив. Оскільки в такому випадку він би дав сигнал, що Байден безкарно продав США, виставивши нас дурнями перед Україною”, – сказав Джуліані.

Він вважає, що історія про “американський слід” в Україні – “спотворена”, тому незалежне розслідування необхідне.

“Я вважаю, що це може стати одним із видатних прикладів корупції в історії США, якщо ця справа не буде розслідувана на найвищому рівні двох урядів. Демократам вдалося представити це, як “спробу зашкодити Байдену”. Але це не стосується Байдена”, – пояснив він.

Джуліані зробив акцент на тому, що продовжує шукати “більше інформації” про діяльність Байдена в Україні.

Він нагадав, що, будучи віце-президентом США, Байден стримував допомогу Україні в рамках офіційної політики США з метою домогтися звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, якого багато хто вважав неефективним у боротьбі з корупцією. При цьому, саме Шокін розслідував справу стосовно газової компанії, в якій працював син Байдена, Хантер. На заході 2018 року Байден навіть хвалився цим.

Джуліані вважає, що Байден відкрив давню історію корупції серед демократів, корінь якої був десь 20 років тому. Роль Байдена в Україні, за його словами, вимагає подальшого вивчення.