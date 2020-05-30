Особистий адвокат президента США Дональда Трампа – Рудольф Джуліані звинуватив мерів міст, де проходять масові протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, в нездатності стримати насильство.

Таку думку він висловив у своєму Twitter-акаунті.

“Насильство і свавілля домінують в містах з (прогресивними) мерами-демократами. Поліція і Національна гвардія відступають, а беззаконні натовпи крадуть, руйнують і тероризують”, – зазначив він.

Джуліані додав, що мери міст і губернатори штатів, де проходять протести, “з’являються лише вранці” на нетривалий час, щоб прокоментувати ситуацію.

Схожу заяву він зробив у коментарі американському телеканалу Fox News. На думку адвоката Трампа, саме політика “прогресивних демократів” призвела до насильства.

“Прогресивні демократи не здатні забезпечити безпеку свого народу, тому що вони ведуть патетично-небезпечну, небезпечну для злочинців політику. І тепер ми бачимо результати не лише там (у Міннеаполісі, де від рук поліціянтів загинув Флойд, – ред.), але і в інших містах, які починають палати”, – заявив Джуліані.

“Всі вони (міста, – ред.) керуються так званими прогресивними, ідіотами-демократами, які випускають злочинців з в’язниці, які звільняють під заставу вбивць і заохочують саме такі речі”, – додав він.

Джуліані також висловив думку, що мер-“демократ” Міннеаполіса Джейкоб Фрей і губернатор-“демократ” Міннесоти Тім Уолз повинні піти у відставку після того, як в місті протестувальники підпалили поліційну дільницю.

“Мер повинен піти у відставку… Йому на заміну повинен прийти хтось, хто може захистити людей. Губернатор повинен піти у відставку, тому що у нього було чотири дні, щоб захистити людей”, – вважає Джуліані.