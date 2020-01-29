Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що опублікує звіт лікаря про замах на екс-генпрокурора України Віктора Шокіна.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

В той же час Джуліані називає колишнього генпрокурора Віктора Шокіна свідком у справі про корупцію за участю екс-віце-президента США Джо Байдена і колишнього Президента України Петра Порошенка.

“Сьогодні подкаст Common Sence опублікує сенсаційний медичний висновок, що підтверджує, що була зроблена спроба вбити ключового свідка у справі про подвійний підкуп Байдена-Порошенка Віктора Шокіна. Віктору був поставлений діагноз всесвітньо відомим австрійським лікарем, який підтверджує, що його ледь не вбили”, – пише він.