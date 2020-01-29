Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
В той же час Джуліані називає колишнього генпрокурора Віктора Шокіна свідком у справі про корупцію за участю екс-віце-президента США Джо Байдена і колишнього Президента України Петра Порошенка.
“Сьогодні подкаст Common Sence опублікує сенсаційний медичний висновок, що підтверджує, що була зроблена спроба вбити ключового свідка у справі про подвійний підкуп Байдена-Порошенка Віктора Шокіна. Віктору був поставлений діагноз всесвітньо відомим австрійським лікарем, який підтверджує, що його ледь не вбили”, – пише він.
- Раніше повідомлялося, що особистий адвокат Президента США Руді Джуліані відвідав Європу, щоб зустрітися з колишніми генпрокурорами України, що займали “справою Байдена”.
- Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрічався з Рудольфом Джуліані, особистим адвокатом американського президента Дональда Трампа, для запису документального фільму.
- Джуліані визнав, що докладав зусиль до усунення посла США в Україні Марі Йованович, оскільки вона заважала йому отримати компромат на Джо Байдена від українського генпрокурора Юрія Луценка.