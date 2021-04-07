Колишній особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані попросив суд відхилити позов про наклеп на суму 1,3 мільярда доларів. Це заяви Джуліані, що стосуються нібито фальсифікацій результатів президентських виборів.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

За словами адвоката Джуліані, позов компанії Dominion Voting Systems слід відхилити, оскільки там не змогли обґрунтувати вимогу про відшкодування грошового збитку. Сам Джуліані заперечував наклеп на Dominion і заявив про рішучість надати докази на свій захист, якщо справу не закриють.

“Джуліані заперечує, що він зводив наклеп на позивачів або що він брав участь у будь-яких протиправних або зловмисних діях стосовно позивачів. Якщо у цій справі буде винесено юридичне або фактичне рішення по суті, Джуліані дасть рішучу і повну відповідь”, – сказано в документі.

Джуліані сказав, що позов Dominion – це спроба залякати його і відібрати у нього право на свободу слова.

У позові Dominion сказано, що Джуліані поширював неправдиву інформацію, яка змусила мільйони людей повірити в те, що їхні голоси було “вкрадено” компанією.

Компанія Dominion – великий виробник автоматичних урн для голосування. Під час виборів 2020 року їх апаратуру використовували більш ніж у двох десятках штатів.

Крім Джуліані, компанія Dominion подала аналогічні позови проти ще одного адвоката Трампа Сідні Пауелла і бізнесмена Майка Лінделла.

У компанії пояснили, що Джуліані прямо не зводив наклепи проти Dominion, але говорив про те, що у “виборців вкрали голоси”, маючи на увазі їх компанію.