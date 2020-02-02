Адвокат і партнер президента США Рудольф Джуліані при зустрічі просив помічника українського лідера Володимира Зеленського Андрія Єрмака залишити Віталія Кличка на займаній посаді, главою КМДА.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Ця зустріч відбулася 2 серпня, коли Джуліані був в Києві.

Головною темою зустрічі була можливість зустрічі двох президентів – Дональда Трампа і Володимира Зеленського в США. Тим часом, Джуліані передав через Єрмака прохання – зберегти роботу для Кличка.

У газеті зазначили, що якби у Зеленського все ж звільнили Кличка, то це було б однією з виконаних обіцянок новообраного президента. При цьому, на місце Кличко призначили б лояльну до президента людину.

“Слуга народу” Олександр Ткаченко назвав “вражаючим збігом” зустріч Джуліані з Кличком і події, які після цього відбувалися.

У коментарі газеті Джуліані підтвердив, що дійсно говорив про ситуацію Кличко на зустрічі з Єрмаком.

“Я сказав, що він (Кличко), схоже, один з хороших хлопців. І я говорив, як його друг, а не як представник уряду або чогось ще”, – пояснив Джуліані.

Єрмак зі свого боку також підтвердив, що такий діалог дійсно був.

“Джуліані запитав, яка у мене думка про мера Віталія Кличка. Він сказав, щоб я не сприймав його питання, як спробу вплинути на мене”, – згадав Єрмак.

Він відповів Джуліані, що давно знає Кличка і той користується підтримкою киян.

“Це був кінець нашої розмови про Кличка. Я відкидаю будь-які припущення про те, що Джуліані якимось чином намагався вплинути на мою думку або змусити мене прийняти якесь рішення по Кличку”, – сказав Єрмак.

The New York Times зазначає, що, незважаючи на складний і непрозорий характер української політики, не зрозуміло, чи було втручання Джуліані визначальним фактором, який дозволив Кличку зберегти посаду, але зрозуміло, що він намагався на це вплинути.

У газеті зазначили, що Кличко нібито говорив соратникам, що “американські союзники” допоможуть йому зберегти посаду.

Сам Кличко заявив, що “це смішно” і він “нікого не просив про допомогу”. Він також заявив, що ніколи не мав ділових відносин з Джуліані.