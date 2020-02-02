Про це повідомляє американська газета The New York Times.
Ця зустріч відбулася 2 серпня, коли Джуліані був в Києві.
Головною темою зустрічі була можливість зустрічі двох президентів – Дональда Трампа і Володимира Зеленського в США. Тим часом, Джуліані передав через Єрмака прохання – зберегти роботу для Кличка.
У газеті зазначили, що якби у Зеленського все ж звільнили Кличка, то це було б однією з виконаних обіцянок новообраного президента. При цьому, на місце Кличко призначили б лояльну до президента людину.
“Слуга народу” Олександр Ткаченко назвав “вражаючим збігом” зустріч Джуліані з Кличком і події, які після цього відбувалися.
У коментарі газеті Джуліані підтвердив, що дійсно говорив про ситуацію Кличко на зустрічі з Єрмаком.
“Я сказав, що він (Кличко), схоже, один з хороших хлопців. І я говорив, як його друг, а не як представник уряду або чогось ще”, – пояснив Джуліані.
Єрмак зі свого боку також підтвердив, що такий діалог дійсно був.
“Джуліані запитав, яка у мене думка про мера Віталія Кличка. Він сказав, щоб я не сприймав його питання, як спробу вплинути на мене”, – згадав Єрмак.
Він відповів Джуліані, що давно знає Кличка і той користується підтримкою киян.
“Це був кінець нашої розмови про Кличка. Я відкидаю будь-які припущення про те, що Джуліані якимось чином намагався вплинути на мою думку або змусити мене прийняти якесь рішення по Кличку”, – сказав Єрмак.
The New York Times зазначає, що, незважаючи на складний і непрозорий характер української політики, не зрозуміло, чи було втручання Джуліані визначальним фактором, який дозволив Кличку зберегти посаду, але зрозуміло, що він намагався на це вплинути.
У газеті зазначили, що Кличко нібито говорив соратникам, що “американські союзники” допоможуть йому зберегти посаду.
Сам Кличко заявив, що “це смішно” і він “нікого не просив про допомогу”. Він також заявив, що ніколи не мав ділових відносин з Джуліані.
- В серпні мер Києва Віталій Кличко в Нью-Йорку зустрівся зі своїм колегою – колишнім мером Руді Джуліані. Вони обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці між країнами, а також торкнулися теми розвитку місцевого самоврядування. Кличко також заявив, що домовився наступного разу зустрітися з Джуліані в Києві.
- Джуліані відзначив хорошу роботу Віталія Кличка на посаді мера Києва.