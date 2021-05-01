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Джуліані телефонував Єрмаку та просив Зеленського про «послугу»: деталі

З’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році.

Субота, 1 травня 2021, 13:05

Повну стенограму розмови опублікувало американське видання Buzz Feed.

Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про “послугу” щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.

Розмова між Джуліані та Єрмаком відбулася 22 липня 2019 року. Через три дні, 25 липня, Трамп особисто зателефонував Зеленському.

Видання зазначає, що тодішній особистий адвокат президента Джуліані звернувся до голови Офісу Зеленського з проханням, щоб український лідер “просто дозволив розслідуванню йти вперед”.

У лютому журнал Time вперше розповів деякі деталі цієї розмови. Однак повна стенограма з’явилася лише вчора.

Під час дзвінка Джуліані посилався на політично вмотивовані розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера та необґрунтовані твердження про втручання України в президентські вибори у США 2016 року.

Дзвінок Єрмака та Джуліані тривав 39 хвилин.

“Мене не цікавить, щоб хтось не говорив правду чи не перебільшував. Все, що нам потрібно від президента (Зеленського, – ред.), – це сказати: “Я поставлю чесного прокурора, він розслідує і відкопає докази, які існують в цей час, і чи є якісь інші докази щодо участі у виборах 2016 року […], а потім справу з Байденом потрібно закінчити”, – сказав Джуліані Єрмаку.

Знову і знову особистий адвокат Трампа наполягав Єрмаку, щоб той закликав Зеленського зробити публічну заяву з цього приводу.

Якби (Зеленський, – ред.) міг зробити своєчасну заяву […], яка б дуже добре прояснила ситуацію. І я думаю, що це дозволило б мені приїхати й дати можливість поговорити з президентом (Трампом, – ред.), щоб побачити, що я можу зробити, щоб переконатися, що усунути будь-які непорозуміння. І, можливо, навіть, я напевно думаю, що це могло б покращити наші відносини, коли ми справді розуміємо один одного“, – сказав Джуліані.

Стенограму журналістам надав колишній радник президента Зеленського Ігор Новіков. Він зазначив, що тоді його шокували вимоги Джуліані.

“Я був приголомшеним. Я сподівався, що це буде заклик “привіт, приємно познайомитися”, і натомість я був свідком того, як Руді роздував шалені змови, а Єрмак погоджувався з ними. Це був саме той момент, коли я зрозумів, що у нас великі проблеми”, – сказав Новіков.

Крім Джуліані та Єрмака у розмові брав участь колишній спеціальний представник США Курт Волкер. Ймовірно, саме він організував цей дзвінок.

“Організував чудовий телефонний дзвінок з Руді та Єрмаком. Вони збираються зустрітися, коли Руді через кілька тижнів поїде до Мадрида”, – написав Волкер тодішньому послу США в ЄС Гордону Сондленду того ж дня, коли відбувся дзвінок.

Українські та американські джерела на умовах анонімності підтвердили автентичність цієї стенограми.

  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що американський лідер Дональд Трамп не чинив тиску на Президента Володимира Зеленського під час їх телефонних розмов.
  • Державний секретар США Майк Помпео вважає, що усі переговори між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом були законними.
Теги: Андрій Єрмак, Ігор Новіков, розмова, Рудольф Джуліані

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