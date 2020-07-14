Відео опубліковане на YouTube-каналі Джуліані.

Також там зображені експрезидент США Барак Обама і екс-віцепрезидент Джо Байден. У випуску Джуліані стверджує, що керівництво Демократичної партії пов’язано з корупцією в Україні.

Коментатори помітили неправильну карту України і попросили Джуліні пояснити, що відбувається.

“Руді, що за хрінь? Чому карта України без Криму? Ти що, підтримуєш російську окупацію?” – написав Mike K.

“Проросійський старий п..дар, куди зник Крим з карти України?” – написав JK.

Відзначимо, що Джуліані не раз висловлювався про корупцію в Україні та про причетність до неї колишнього віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Проте доказів Джуліані так і не навів.