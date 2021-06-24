Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд, повідомляє CNBC.
Суддя заявив, що поведінка Джуліані загрожує суспільним інтересам та вимагає тимчасового відсторонення від юридичної практики.
Як відомо, Джуліані неодноразово заявляв про те, що зможе презентувати нові докази фальсифікацій на користь Байдена під час президентських виборів 2020 року. Такі заяви Джуліані в суді визнали “неправдивими” та такими, що “вводять в оману”.
В судовому рішенні на 33 сторінки вказано всі випадки, коли Джуліані міг поширювати фейки про перемогу Трампа. Зокрема, це факти стосовно голосування в Джорджії, Пенсильванії та Аризоні. Рішення було видане Апеляційним відділом Першого судового департаменту Верховного суду штату Нью-Йорк.
Рішення було оголошено за день до 52-ї річниці роботи Джуліані ліцензованим юристом.
“Ми зробили висновок, що є точні докази того, що відповідач передав неправдиві заяви судам, законодавцям та соціуму, бувши адвокатом експрезидента Дональда Трампа та компаній Трампа… Така поведінка відповідача точно погрожує суспільним інтересам та вимагає тимчасового призупинення юридичної практики в очікуванні подальшого розслідування Комітетом з розгляду скарг адвокатів”, – сказано в рішенні.
- З’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році.
- Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про “послугу” щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.
- Також опублікована повна стенограма розмови Джуліані та Єрмака. Вона відбулася 22 липня 2019 року, тривала 39 хвилин.