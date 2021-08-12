Рудольф Джуліані, колишній мер Нью-Йорка і соратник Трампа, під час спілкування з федеральними агентами заявив, що "підкидати фейки" під час політичної кампанії нормально і що "немає ніяких зобов'язань говорити правду".

Про це пише The Washington Post.

Про це Джуліані заявив у 2018 році під час спілкування з агентами генерального інспектора Міністерства юстиції, яке відбулося у номері готелю Трампа в центрі Вашингтона.

Проєкт “Про державний нагляд” – це безпартійна некомерційна організація, яка розслідує шахрайства, зловживання та конфлікти інтересів у федеральному уряді США – подала до суду з вимогою надати копію стенограми спілкування Джуліані з федеральними агентами. Потім цю стенограму передали The Washington Post.

Під час інтерв’ю в лютому 2018 року, щоб спробувати розібратися, чи не злили агенти ФБР йому конфіденційну інформацію, тодішній партнер і радник Джуліані Марк Мукасей висловив думку, що стандарти правди у виборчій політиці відрізняються від стандартів у юридичних питаннях.

“У розпал політичної кампанії, по телебаченню, всі прикрашають усе”, – сказав Мукасей.

“Цілком можливо підкинути фейк”, – додав Джуліані, який вісім років обіймав посаду федерального прокурора Нью-Йорка.

Агент перепитав: “Фейкові новини, так?”

Мукасей відповів: “Саме так”.

Довіра до Джуліані в суспільстві значно знизилася з 2016 року.

Федеральна прокуратура Нью-Йорка розслідує причетність Джуліані до домовленостей з українськими чиновниками напередодні виборів президента США 2020 року, а його ліцензію на юридичну практику в Нью-Йорку зупинили – все через необґрунтовані заяви про фальсифікації на президентських виборах 2020 року.

Під час допиту генеральний інспектор Міністерства юстиції Майкл Горовіц намагався з’ясувати, чи дійсно агенти ФБР могли повідомити Джуліані про рішення тодішнього директора ФБР Джеймса Комі відновити розслідування щодо Гілларі Клінтон (за два тижні до президентських виборів 2016 року).

За два дні до заяви Комі Джуліані сказав на Fox News, що у Трампа є “кілька сюрпризів, про які ви почуєте в найближчі кілька днів”.

Після заяви Комі посилилися підозри, що Джуліані мав внутрішню інформацію про справу Клінтон. Але згодом на допиті Джуліані заявив, що його згадка про сюрприз була просто дражнилкою щодо можливої ​​великої купівлі рекламного часу для виступу Трампа.

Варто зазначити, що брехня слідчим генерального інспектора може бути злочином, хоча рішення про розслідування такої справи приймається прокурорами Міністерства юстиції.