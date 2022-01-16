Американська акторка Джулія Фокс в інтерв'ю, розповіла про романтичні стосунки з виконавцем Каньє Вестом (Ye) та вечірку, на якій були присутні Мадонна, Мерілін Менсон та Наомі Кемпбелл.

Про це інформує американський журнал Interview Magazine.

“Джулія Фокс подзвонила нам із ліжка сьогодні вдень і пошепки привернула нашу увагу. Легко забути, що колись вона була домінантрікс, поки вона не змусить вас розмовляти телефоном, підкоряючись її волі”, – розповідає інтерв’юер журналу Interview Magazine

Джулія Фокс зустріла Каньє Веста (Ye) в Майамі напередодні Нового року: “Це був миттєвий зв’язок. Його енергетика настільки кумедна, що він змусив мене та моїх друзів сміятися, танцювати та посміхатися всю ніч”, – розповідає Джулія Фокс.

На питання про стосунки з Ye, акторка відповідає: “Я так звикла, що мене обманюють у стосунках, тому я все чекаю, коли він розчарує мене, тому що він дає розкидається грандіозними обіцянками…”

Зустріч з друзями репера відбулася на футуристичному складі в центрі Лос-Анджелеса.

“Мадонна, Дейв Шаппелл, Мерілін Менсон, Наомі Кемпбелл, актор з нового Бетмена, Камерон, Джек Донохью з Салема, Ендрю Річардсон з журналу Richardson, Річі Шазам, всі мої друзі прийшли. Річі їв сашимі з Меріліном Менсоном, і вони дуже щиро поговорили”, – ділиться спогадами акторка.

Також, Джулія Фокс розповіла що після цієї ночі її активно почали обговорювати ЗМІ та переслідувати журналісти.

Акторка додала : “Прямо зараз я отримую вібрації доброти та любові. Я скасовую культуру чорно-білого мислення. Люди не повинні визначатися їх найпохмурішим моментом. Як люди, ми чинимо насильство один над одним, ми охороняємо одне одного. Ми створили таке вороже середовище, особливо в Інтернеті. Ось чому я не читаю заголовки.”