Про це інформує американський журнал Interview Magazine.
“Джулія Фокс подзвонила нам із ліжка сьогодні вдень і пошепки привернула нашу увагу. Легко забути, що колись вона була домінантрікс, поки вона не змусить вас розмовляти телефоном, підкоряючись її волі”, – розповідає інтерв’юер журналу Interview Magazine
Джулія Фокс зустріла Каньє Веста (Ye) в Майамі напередодні Нового року: “Це був миттєвий зв’язок. Його енергетика настільки кумедна, що він змусив мене та моїх друзів сміятися, танцювати та посміхатися всю ніч”, – розповідає Джулія Фокс.
На питання про стосунки з Ye, акторка відповідає: “Я так звикла, що мене обманюють у стосунках, тому я все чекаю, коли він розчарує мене, тому що він дає розкидається грандіозними обіцянками…”
Зустріч з друзями репера відбулася на футуристичному складі в центрі Лос-Анджелеса.
“Мадонна, Дейв Шаппелл, Мерілін Менсон, Наомі Кемпбелл, актор з нового Бетмена, Камерон, Джек Донохью з Салема, Ендрю Річардсон з журналу Richardson, Річі Шазам, всі мої друзі прийшли. Річі їв сашимі з Меріліном Менсоном, і вони дуже щиро поговорили”, – ділиться спогадами акторка.
Також, Джулія Фокс розповіла що після цієї ночі її активно почали обговорювати ЗМІ та переслідувати журналісти.
Акторка додала : “Прямо зараз я отримую вібрації доброти та любові. Я скасовую культуру чорно-білого мислення. Люди не повинні визначатися їх найпохмурішим моментом. Як люди, ми чинимо насильство один над одним, ми охороняємо одне одного. Ми створили таке вороже середовище, особливо в Інтернеті. Ось чому я не читаю заголовки.”
- Раніше, ми повідомляли про те, що зірки Голлівуду підтримали актрису Емму Вотсон, яку звинуватити в антисемітизмі за пост в Instagram.
- Вілл Сміт і Ніколь Кідман: названо переможців цьогорічної премії “Золотий Глобус 2022”.