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Джил Байден прикинулась стюардесою, щоб розіграти журналістів

У четвер, 1 квітня, дружина президента США Джо Байдена Джил розіграла членів преспулу, прикинувшись стюардесою під час польоту з Каліфорнії до Вашингтона.

П’ятниця, 2 квітня 2021, 21:03

Про це повідомляє американський телеканал NBC.

Зокрема, перша леді США під час подачі їжі у літаку вийшла до пасажирів у чорній перуці з бейджиком “Жасмін” та почала роздавати морозиво.

Зазначається, що ніхто з представників медіа не впізнав першу леді в образі стюардеси. Ба більше, Джил Байден змогла обвести навколо пальця й власних помічників.

Коли морозиво отримали усі охочі, Джил обернулася до журналістів, зняла перуку та вигукнула: “З першим квітня!”.

Нагадаємо, що перша леді США Джил Байден стала героїнею коміксів серії Female Force ( “Жіноча сила”). Це комплект з коміксу і розмальовки, який вийде у квітні. У коміксі буде розказана історія Джил, яка працювала вчителькою. Пізніше вона зустрілася з Джо, своїм майбутнім чоловіком, який кілька разів освідчувався білявці.

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Теги: Джилл Байден, пранк

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