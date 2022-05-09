Під час зустрічі Джилл Байден та Зузана Чапутова обговорили постійну та регулярну підтримку України Сполученими Штатами.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зустріч першої леді США Джилл Байден та президентки Словаччини Зузани Чапутової пройшла у Президентському палаці Братислави.

Окрім обговорення прямої підтримки України, перша леді США подякувала Словаччині за прийом тимчасово переміщених українців.

Байден наголосила, що під час поїздки у Словаччину вона переконалася, що цю країну та США об’єднують як партнерів, друзів та союзників спільні цінності.

“Зокрема це бажання надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує. Ми підтримуємо Словаччину, бо вона підтримує український народ”, — підкреслила Байден.

По завершенню зустрічі дружина американського лідера відправилася до аеропорту, звідки вилетіла до Вашингтону, завершивши своє чотириденне турне Європою.