Широке непропорційне будування плечей та ніг може стати причиною деяких комплексів. Але правильний підбір гардероба за вашим типом фігури розв’язує більшість візуальних питань. Тож купити джинси як базовий одяг для будь-якого періоду варто теж з урахуванням конструкції тіла. Знайти актуальні та різноманітні моделі можна на intertop.ua.

Вузькі стегна чи “перевернутий трикутник”

Якщо у вас вузькі стегна та на противагу ним широкі плечі, знайти правильні акценти в одязі можна. Серед джинсів візуально збільшити низ можуть:

прямі моделі різної довжини;

бойфренди та моми з широким низом;

банани або слоучі.

Візуально впливає на обсяг і колір. Можете вибирати світлі джинси, а напротивагу йому верхню частину одягу робити темною. Посадка має бути високою чи середньою, щоб не загубити талію.

Широкі стегна або “трикутник”

Протилежний тип фігури складається з тонких плечей та широких стегон. Треба візуально їх зменшити. Серед джинсів підійдуть прямі моделі, висока посадка та мінімалізм.

Будь-який горизонтальний малюнок чи порізи можуть значно збільшити об’єми. Особливо, якщо дівчина ще й невеликого зросту. Варто обирати штани без малюнків, кишень спереду, масивних аксесуарів тощо. Високим дівчатам підійде ще й кльош.

Є зайві сантиметри на талії

Для дівчат, які мають тип фігури “коло”, або тих, хто переймається зайвими обсягами на талії, теж є рішення. Тут важливіше за сам фасон є посадка. Обирати краще джинси з такими характеристиками:

висока талія або вище за середню;

щільний матеріал, який тримає форму;

низ живота не обтягується.

За кроєм краще мають вигляд на такій фігурі джинси “бойфренд”, прямі та широкі до низу. Верхній одяг має бути немасивним при цьому.

“Прямокутник” або треба вузьку талію

Для дівчини з фігурою “прямокутник” треба додати візуального звуження талії. Тож обов’язково посадка має бути високою. Ефектно виглядають темні скіні, прямі джинси або розкльошені від стегон. Можна експериментувати з кольорами — худим дівчатам це не завадить.