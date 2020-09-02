Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що експеримент передбачає можливість віддаленої ідентифікації громадян за допомогою мобільного застосунку “Дія” для отримання кваліфікованого електронного підпису “Смарт-Дія“. Це означає, що користувачі “Дії” зможуть отримувати кваліфікований електронний підпис безкоштовно та повністю онлайн.

За даними Мінцифри, віддалена ідентифікація користувачів для формування першого кваліфікованого сертифіката здійснюватиметься на основі даних, що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі та єдиній інформаційній системі МВС, а також за допомогою технології розпізнавання обличчя FaceID.

Протягом 6 місяців ці дані використовуватимуться для формування короткострокового КЕП у “Дії”. Після завершення терміну користувач знову проходитиме процедуру ідентифікації за допомогою мобільного застосунку. Підтверджуватимуть запит на формування короткострокового КЕП у “Дії” користувачі за допомогою технології розпізнавання обличчя.