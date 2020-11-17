Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні спільно з Міністерством цифрової трансформації України запрошують усіх охочих до участі в інноваційному конкурсі з пошуку креативних ІТ-рішень для зміцнення та розвитку громад Донецької та Луганської областей.

Про EastCode

Національний конкурс IT-рішень для громад східної України “EastCode” – це заклик до дій, спрямованих на збільшення досліджень, нових розробок та проєктів у галузі технологій, які сприятимуть перетворенню українських громад на процвітаючі цифрові спільноти. Нині цифрова трансформація громад є актуальною, адже органам місцевої влади, розташованим уздовж лінії зіткнення, де обмежено фізичний рух, потрібні спеціальні адаптивні інструменти в галузях е-демократії, доступу до послуг та охорони навколишнього середовища.

Національний конкурс ІТ-рішень організовано у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру та у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Донецькою та Луганською ОДА за фінансової підтримки урядів Канади, Данії, Швейцарії та Швеції.

Кого ми шукаємо?

Розробникам, дизайнерам, маркетологам, активістам, представникам органів місцевої влади та бізнесу пропонується подати ідею нового сервісу або стартапу для вирішення актуальних проблем місцевого розвитку на сході України.

Прийом заявок триватиме з 12 жовтня до 23 листопада 2020 року. Подати заявку для участі можна тут.

Тематичні напрями

Учасники самостійно або з командою можуть подати ідеї за такими напрямами:

I. Ефективне врядування та збільшення участі громадян у прийнятті рішень:

Інноваційні ідеї для подолання цифрової нерівності, розвитку цифрових навичок та включення найуразливіших груп населення в розробку місцевих програм та стратегій.

II. Охорона довкілля та сталий місцевий розвиток:

Запровадження комплексних екологічних онлайн-візуалізацій (мапування) та систем моніторингу. Сервіси для відстеження джерел потенційної радіаційної небезпеки, збору та утилізації відходів, якості повітря, стану водних ресурсів тощо.

III. Сучасні інструменти наближення публічних послуг до мешканців громад:

Максимальна доступність соціальних та адміністративних послуг населенню, що постраждало внаслідок збройного конфлікту, включно з людьми, які перетинають КПВВ.

Грантова підтримка проєктів-переможців

Переможні проєкти зможуть отримати грант на реалізацію своїх ідей від Програми ООН із відновлення та розбудови миру (сума гранту може коливатися від 5 000 до 10 000 доларів США залежно від ідеї та географії проєкту) та підтримку в складанні грантової заявки.

Проєкти оцінюватимуться на основі наступних критеріїв:

Інноваційність . Проєкти будуть оцінюватися щодо їхньої новизни та технологічності запропонованих рішень.

. Проєкти будуть оцінюватися щодо їхньої новизни та технологічності запропонованих рішень. Соціальний вплив . Заявки повинні відповідати тематиці конкурсу, бути актуальними та мати позитивний вплив на мешканців громад східної України.

. Заявки повинні відповідати тематиці конкурсу, бути актуальними та мати позитивний вплив на мешканців громад східної України. Реалістичність . Найкращі проєкти повинні мати чіткі бізнес-плани, стратегії впровадження та вимірюванні показники успіху.

. Найкращі проєкти повинні мати чіткі бізнес-плани, стратегії впровадження та вимірюванні показники успіху. Масштабованість. Перевага надаватиметься рішенням, які матимуть можливість масштабування на території обох областей або на всю країну.

Оцінювання проєктів відбуватиметься у декілька етапів та учасники, які матимуть найкращі ідеї, презентуватимуть їх почесному журі у фіналі конкурсу.

Ще більше інформації про конкурс можна дізнатися тут.

Для довідки

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.