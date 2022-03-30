У Бірмінгемі (Велика Британія) відбувся благодійний телевізійний концерт. Музиканти Ед Ширан, Каміла Кабалло, Джамала та інші зібрали під час нього 12,2 мільйона фунтів, що в доларовому еквіваленті близько $16 мільйонів.

Про це повідомляє британське видання ВВС

У благодійному концерті взяли участь Ед Ширан, Каміла Кабелло, Ніл Роджерс, Емілі Санде. Також на ньому виступили Snow Patrol, Беккі Хілл, Грегорі Портер, Палома Фейт, Том Оделл та The Manic Street Preachers.

Ед Ширан, який ініціював захід, додав у сторіс в Instagram відео українського гурту “Антитіла”. Музиканти не змогли заспівати разом у прямому етері. Проте англійській артист виступив з виконавицею Камілою Кабелло. Після чого Ед Ширан з іншими артистами подякували тим, хто прийшов і підтримав Україну.

“Це така важлива справа, і для мене є велика честь бути тут”, – заявив Ед Ширан.

Українська співачка Джамала виконала пісню “1944”, що принесла їй перемогу на “Євробаченні” у 2016 році. Американська співачка Біллі Айліш не змогла відвідати благодійний концерт у Великій Британії, тому разом із братом записали коротке відеозвернення на підтримку України. Кошти, які спрямують на допомогу українцям, збирала благодійна організація Disasters Emergency Committee.