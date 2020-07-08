Про це повідомляє Bloomberg.
У неї відбувся конфлікт зі співробітниками-афроамериканцями. Ті критикували керівництво за те, що воно не підтримує рівність в компанії і не бореться з расовою дискримінацією. У відповідь Паркін назвала їх невдоволення “шумом”.
Після того як про конфлікт стало відомо, Паркін прийняла рішення звільнитися з ради директорів компанії.
Вона принесла свої вибачення, а в заяві написала, що її місце повинна зайняти інша людина, якій потрібно “прискорити зміни, щоб створити більш різноманітний і інклюзивний Adidas, яким ми всі зможемо пишатися”.
Оскільки цей випадок став загальновідомим, в Adidas пообіцяли збільшити фінансування програм для спільнот африканського походження і закріпити 50% всіх вакансій Adidas AG для людей різного етнічного походження.
Після звільнення Паркін, в раді директорів Adidas залишилися тільки білі чоловіки. При цьому, в Німеччині є закон, за яким в наглядових радах компаній має бути не менше 30% жінок.
- Компанії Nike і Adidas відреагували на загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліціянтів у Міннеаполісі.