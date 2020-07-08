Керівник HR-служби Карен Паркін, єдина жінка в раді директорів Adidas AG, була змушена звільнитися через конфлікт на тлі расизму.

Про це повідомляє Bloomberg.

У неї відбувся конфлікт зі співробітниками-афроамериканцями. Ті критикували керівництво за те, що воно не підтримує рівність в компанії і не бореться з расовою дискримінацією. У відповідь Паркін назвала їх невдоволення “шумом”.

Після того як про конфлікт стало відомо, Паркін прийняла рішення звільнитися з ради директорів компанії.

Вона принесла свої вибачення, а в заяві написала, що її місце повинна зайняти інша людина, якій потрібно “прискорити зміни, щоб створити більш різноманітний і інклюзивний Adidas, яким ми всі зможемо пишатися”.

Оскільки цей випадок став загальновідомим, в Adidas пообіцяли збільшити фінансування програм для спільнот африканського походження і закріпити 50% всіх вакансій Adidas AG для людей різного етнічного походження.

Після звільнення Паркін, в раді директорів Adidas залишилися тільки білі чоловіки. При цьому, в Німеччині є закон, за яким в наглядових радах компаній має бути не менше 30% жінок.