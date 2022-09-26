Указ №673 опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Сноуден втік до РФ після того, як у 2013 році оприлюднив секретну інформацію про програми стеження спецслужб за американськими громадянами у ЗМІ.
У США Сноудену загрожує до 30 років позбавлення волі за розголошення секретних даних.
У коментарі Інтерфаксу адвокат Сноудена заявив, що він не підлягає призову на війну проти України.
Загалом указом у громадянство РФ прийнято більш як 70 іноземців, водночас Путін задовольнив три заяви про вихід із російського громадянства.
У квітні 2016 року німецькі спецслужби запідозрили, що колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден співпрацює з Кремлем і російською агентурою.
Довідка. На початку червня 2013 року Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post секретну інформацію АНБ, що стосується тотального стеження американських спецслужб за інформаційними комунікаціями між громадянами багатьох держав по всьому світу за допомогою існуючих інформаційних мереж і мереж зв’язку. У США 14 червня 2013 року Сноудену заочно були пред’явлені звинувачення в шпигунстві і викраденні державної власності. Американська влада оголосила його у міжнародний розшук. Незабаром він втік із США – спочатку в Гонконг, потім в РФ, де пробув понад місяць у транзитній зоні аеропорту “Шереметьєво”. 1 серпня 2013 року одержав тимчасовий притулок в РФ, рік по тому – трирічне право на проживання.
- У 2017 році президент Росії Володимир Путін заявив, що не вважає екс-співробітника спецслужб США Едварда Сноудена, який оприлюднив секретну інформацію про діяльність американських спецслужб, зрадником.
- В 2019 році повідомлялося, що Сноуден сподівається, що Франція надасть йому притулок.
- Ексспівробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден готовий був виплатити уряду країни понад 5 мільйонів доларів.