Указ №673 опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Сноуден втік до РФ після того, як у 2013 році оприлюднив секретну інформацію про програми стеження спецслужб за американськими громадянами у ЗМІ.

У США Сноудену загрожує до 30 років позбавлення волі за розголошення секретних даних.

У коментарі Інтерфаксу адвокат Сноудена заявив, що він не підлягає призову на війну проти України.

Загалом указом у громадянство РФ прийнято більш як 70 іноземців, водночас Путін задовольнив три заяви про вихід із російського громадянства.

У квітні 2016 року німецькі спецслужби запідозрили, що колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден співпрацює з Кремлем і російською агентурою.

Довідка. На початку червня 2013 року Сноуден передав газетам The Guardian і The Washington Post секретну інформацію АНБ, що стосується тотального стеження американських спецслужб за інформаційними комунікаціями між громадянами багатьох держав по всьому світу за допомогою існуючих інформаційних мереж і мереж зв’язку. У США 14 червня 2013 року Сноудену заочно були пред’явлені звинувачення в шпигунстві і викраденні державної власності. Американська влада оголосила його у міжнародний розшук. Незабаром він втік із США – спочатку в Гонконг, потім в РФ, де пробув понад місяць у транзитній зоні аеропорту “Шереметьєво”. 1 серпня 2013 року одержав тимчасовий притулок в РФ, рік по тому – трирічне право на проживання.