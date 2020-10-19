Українські користувачі Мережі поглузували над Віктором Медведчуком через позов проти автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. На його честь перейменували "ефект Стрейзанд", зокрема — у Вікіпедії.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов’язав Вахтанга Кіпіані – автора книги “Справа Василя Стуса” – і видавництво “Віват” прибрати з тексту згадування імені голови політради партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука.

Заборона на розповсюдження значно підвищила попит на неї. Весь наявний тираж книги розкупили “за лічені хвилини”.

Українським користувачам мережі це нагадало про так званий “ефект Стрейзанд”. Цей термін з’явився у 2005 році.

Його вигадав блогер Techdirt, який використав це словосполучення, розповідаючи про випадок, що мав місце у 2003 році. Тоді відома співачка Барбра Стрейзанд позивалася проти фотографа Кеннета Аделмана через те, що він виклав в мережу фото її будинку. Ось це фото:

Фотограф запевняв, що просто фотографував узбережжя Каліфорнії для проєкту що вивчає його ерозію. Сайт Pictopia.com, де фото було розміщено, до позову відвідували переважно фахівці, однак після того, як поширилася інформація про суд, кількість відвідувань зросла до кількох сотень тисяч.

Відтоді “ефектом Стрейзанд” називають випадки, коли спроба видалити чи обмежити розповсюдження певної інформації призводить до підвищення інтересу до неї та ще більшого її поширення.

Саме це можна спостерігати у випадку з книгою Кіпіані. Відповідну інформацію користувачі Мережі вирішили відбити і на сторінці в Українській Вікіпедії, присвяченій “ефекту Стрейзанд”.

Спершу назву статті було запропоновано доповнити другою назвою — “Ефект Медведчука” у дужках:

Згодом було запропоновано додати у дужках слова “в Україні також — “Ефект Медведчука”, а в тілі статті з’явився розділ “Приклади”, де було описано події довкола заборони на розповсюдження “Справи Василя Стуса”.

Позов Медведчука проти Кіпіані

У вересні 2019 року, через кілька місяців після виходу в друк книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса”, Віктор Медведчук заявив, що вимагатиме заборонити поширення книги, тому що деякі її фрагменти нібито не відповідають дійсності і принижують його честь і гідність.

Пізніше Віктор Медведчук подав до суду на журналіста автора книги “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані.

Українські інтелектуали закликали уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову гарантувати право на справедливий суд у справі за позовом народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Віктора Медведчука проти журналіста Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat через книгу “Справа Василя Стуса”.

Після судових розглядів суд постановив стягнути з Вахтанга Кіпіані та ТОВ “Віват” судовий збір по 768,4 гривні з кожного на користь Медведчука. Крім того, суд зобов’язав видалити з книги певні фрагменти, а саме:

на сторінці 661 – “є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук”;

на сторінці 664 – “Медведчук на суді визнав, що всі “злочини”, нібито вчинені його підзахисним, “заслуговують на покарання”;

на сторінці 664 – “він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?”;

на сторінці 7 – “розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук”;

на сторінці 663 – “шістка комуністичної системи адвокат Медведчук”;

на сторінці 664 – “злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи”.

Сам Кіпіані повідомив “Суспільному”, що не видалятиме фрагменти з книги.