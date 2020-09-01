Білосніжна усмішка і свіжий подих – це як візитна картка: чим краще вона виглядає, тим простіше дається спілкування. Тому вкрай необхідно стежити за цілісністю зубного ряду.
Причини карієсу та інших захворювань
Нас з дитинства привчають дотримуватися гігієни і щодня чистити зуби. Але мало хто з батьків говорить про те, що крім таких процедур необхідно систематично відвідувати стоматолога. Однак, шкідливі звички, екологія, дефіцит мікро-, макроелементів і багато інших чинників негативно впливають на загальний стан зубів. До спеціаліста ми біжимо тільки тоді, коли вже починає щось турбувати:
- больові відчуття, чутливість до різких перепадів температур;
- запалення ясен (флюс);
- чорні точки, дірочки;
- жовтий наліт, який не прибирається зубною щіткою.
Такі симптоми говорять про порушення емалі і хвороби зуба, які можуть згодом призвести до втрати зубного ряду. Але, як і з іншими захворюваннями, їх легше лікувати на початковій стадії. Якщо у вас є хоч один з перерахованих вище симптомів, необхідно терміново звернутися до професіонала, наприклад, в медичний центр Мед-Део. Тут працюють кваліфіковані стоматологи, які проведуть ретельну діагностику і зможуть усунути будь-яку проблему.
Що таке діагностика і коли вона проводиться
Приходячи на прийом, в першу чергу лікар дізнається ваші скарги і проведе ретельний візуальний огляд. Це робиться для того, щоб точно встановити діагноз і підібрати найбільш вірний метод вирішення. Іноді може знадобитися панорамний знімок зубів (Київ), до речі, дізнатися вартість і записатися можна за цим посиланням https://www.med-deo.com.ua/panoramnyj-snimok-zubov-35.html. З його допомогою лікар побачить стан коренів і окістя. “Чарівність” такого дослідження полягає в тому, що:
- воно абсолютно безпечне і безболісне для людини;
- інформативне для лікаря;
- показує картину захворювання в цілому;
- сучасне обладнання дозволяє збільшити знімок і детально вивчити корінь або канали.
Панорамний знімок (ортопанорама) часто використовується ортодонтами, для прогнозування зміщення зубного ряду, виявлення патологічних процесів, побудови ортодонтичних конструкцій.